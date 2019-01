Se acabó la espera: Game of Thrones lanza el teaser oficial de su última temporada

HBO finalmente reveló el teaser de la octava y última temporada de Game of Thrones y confirmó su estreno para el próximo 14 de abril.

El video es protagonizado por Jon Snow y las hermanas Sansa y Arya Stark, quienes recorren la Cripta de Winterfell, donde se encuentran con efigies de sus propias figuras, hasta que son interrumpidos por la presencia del Rey de la Noche.





Sin embargo, una de las grandes interrogantes es por qué no está Bran Stark en el teaser. Según el sitio, Winter is Coming no hay necesidad de preocuparse por su ausencia, pese a que no se descarta su muerte en esta temporada.

Según ellos, su presencia habría "interrumpiría el flujo" del video promocional dirigido por David Nutter debido a que el personaje se traslada en silla de ruedas y alguien habría tenido que empujarlo.

Pese a la explicación, no son pocos los que zanjan que ya no se trata de Bran Stark, sino que del Cuervo de tres ojos, mientras otros especulan en que sí aparece en el adelanto, pero en forma de Rey de la Noche.

