Scott Wilson, actor de The Walking Dead, falleció a los 76 años

A la edad de 76 años falleció Scott Wilson, actor que durante la última etapa de su carrera interpretó a Hershel Green en The Walking Dead.

Según confirmó su representante a TMZ, el artista falleció debido a las complicaciones de una leucemia.

A lo largo de su extensa carrera, Wilson tuvo más de 50 créditos, incluyendo trabajos en producciones como CSI, A Sangre Fría, El Gran Gatsby y Pearl Harbor.

El actor, que ganó un Globo de Oro por su rol en The Ninth Configuration, alcanzó a participar en la nueva temporada de TWD, completando su participación con tres capítulos, ya que se espera que varios miembros del elenco sean pieza clave de los flashbacks que serán parte de la despedida de Andrew Lincoln.

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ