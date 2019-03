Scott Walker, influyente músico inglés, falleció a los 76 años

El músico estadounidense Scott Walker falleció a los 76 años, informó el sello discográfico 4AD en su web. "Durante medio siglo, la genialidad de Noel Scott Engel [su verdadero nombre] ha enriquecido las vidas de miles de personas", explicó el comunicado que anunció su muerte. Walker comenzó su carrera musical como parte de los Walker Brothers y continuó como solista, productor y compositor, con una "originalidad inflexible", subraya 4AD, que no ha informado de la causa de su muerte.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO

"De ídolo adolescente a icono cultural, Scott deja a las generaciones del futuro un legado de música extraordinaria; [ha sido] un brillante letrista con una voz inquietante, y uno de los más venerados innovadores en el afilado límite de la música creativa, cuya influencia en tantos artistas ha sido abiertamente reconocida", continúa el comunicado de 4AD.

Formados en 1964, los Walker Brothers fueron la conjunción de John Maus, Gary Leeds y Scott Engel. Los tres adoptarían Walker como apellido artístico. Engel y Maus empezaron a tocar juntos en Los Ángeles cuando Leeds se unió a ellos a la batería. Ya como un trío, encontraron la fórmula para dar con composiciones pop dramáticas y muy expresivas, que tuvieron una gran repercusión en el Reino Unido. Más representantes del pop que del rock, los Walker Brothers gozaron en la segunda mitad de los sesenta del aprecio del público británico a un nivel casi similar del que tenían los Beatles o los Stones.

Thom Yorke, líder del grupo Radiohead, ha sido uno de los primeros artistas en expresar públicamente su admiración por Engel. En un tuit, Yorke ha destacado la "enorme influencia" que ejerció en la banda de rock alternativo el músico de los Walker Brothers.

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn