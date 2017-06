SCD auditará los millonarios pagos por derechos de autor a su presidente

Polémica al interior de la SCD. La institución será sometida a una auditoría para determinar si su presidente, Álvaro Scaramelli, recibió de manera irregular dineros por concepto de derechos de autor.

De acuerdo con un reportaje de El Mostrador, el exintegrante de Cinema ganaba cerca de 900 mil pesos anuales por concepto de derechos. Esa cifra subió a 90 millones de un año a otro, cuando fue elegido como presidente hasta 2019.

Scaramelli, en julio de 2016, recibió 40 millones de pesos, un 5% del fondo total a repartir. En enero de 2017, el músico ganó 90 millones de pesos, un 12% del total. En abril, la SCD autorizó un nuevo avance por un total de 32 millones de pesos.

"Es una coincidencia con mi periodo presidencial en la SCD. Yo empiezo a realizar musicalizaciones para varios productos de venta en televisión, spot, de distintos usos, para distintos canales de televisión, abierta y de cable, y empiezo a declarar estas obras. Son muchos segundos, muchos minutos de musicalización. Todo eso es tremedamente fácil de auditar", explicó el compositor en El Mostrador.

"Yo fui el compositor y arreglador de toda la música de Axe Bahía y no solo en Chile explotaron los Axe Bahía, sino en toda centro América y en México, y he recibido mucho dinero en momentos, como en otros he recibido muy poco dinero, porque las obras dejan de tocarse, entonces no es primera vez que estoy en esta situación y tiene que ver con que las obras suenan mucho en radios, tv, etc", agregó.

Según consignó El Mercurio, la empresa Deloitte investigará las cuentas de la SCD para determinar si hay irregularidades.