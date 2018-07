Scarlett Johansson renunció a papel de hombre transexual tras críticas

Scarlett Johansson anunció que dejó la producción de la película “Rub and Tug”, luego de las críticas por su elección para interpretar a un hombre transexual.

"A la luz de los recientes cuestionamientos éticos planteados en torno a mi casting como Dante 'Tex' Gill, he decidido retirarme respetuosamente del proyecto", dijo la actriz a la revista Out.

"Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible", agregó.

"Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y estoy agradecida de que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe. Según GLAAD, los personajes LGBTQ + cayeron un 40% en 2017 respecto al año anterior, sin representación de personajes trans en ningún lanzamiento importante de estudio", sumó Johansson.

Su elección para un rol de un hombre transexual generó controversia, sobre todo entre los actores trans.

Trace Lysette, de la serie Transparent, ocupó su cuenta de Twitter para hacer los descargos. "Entonces, ¿ustedes pueden seguir interpretándonos, pero nosotros no podemos interpretarlos a todos? Hollywood está muy jodido. No estaría molesta si tuviera las mismas posibilidades que Jennifer Lawrence y Scarlett para roles cis, pero sabemos que ese no es el caso”, escribió.