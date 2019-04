Sasha Banks estuvo a punto de dejar WWE tras resultado en WrestleMania 35

Los resultados que se produjeron en WrestleMania 35 no dejaron a todos contentos, pero no nos referimos necesariamente a los fans, sino que a los propios luchadores, ya que hubo algunas que quedaron muy molestas con lo ocurrido en Nueva York.



De acuerdo a Dave Meltzer, durante su última edición del Wrestling Observer Newsletter, Sasha Banks solicitó su salida de la compañía luego de haber perdido los títulos en parejas frente a The IIconics.



De acuerdo al reporte, la luchadora pensó que los cinturones los tendrían, junto a Bayley, por un largo tiempo, cosa que en rigor no ocurrió, por lo que se sintió despreciada.



Tal fue el caso que Banks no asistió al RAW de la semana, además de no aparecer en el show de Wendy Williams, acusando "motivos personales".



Frente a dicho escenario, WWE decidió darle un permiso de varias semanas, con el fin de que no tome una decisión precipitada. En tanto, la otrora monarca de la división femenina se encuentra de vacaciones en República Dominicana con su pareja.



Vale decir que este no es el primer incidente que protagoniza Banks, ya que tanto ella como Bayley habían expresado su malestar en backstage con respecto al trato que reciben por parte de la empresa.