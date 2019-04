Santaferia es la banda más escuchada de Chile, según el ranking histórico de Spotify

El "huracán bailable" de Santaferia es la banda más escuchada en nuestro país en Spotify, con sus hits "El Gil de tu Ex", "La Espina" o "Astuta" han logrado posicionarse en esta categoría desde que se lanzó el servicio de streaming en el país.

Según el recuento de la plataforma, el Top 3 de los artistas más escuchados en Chile está liderado por Ozuna, seguido por Bad Bunny y Daddy Yankee. Por su parte, los artistas nacionales Santaferia, Mon Laferte y Movimiento Original se quedan con el podio.

Si vemos las canciones más escuchadas por los chilenos en nuestro país, Paloma Mami es la gran ganadora. La revelación de la música urbana se queda con el primer y segundo lugar con "Not Steady" y "No te enamores", seguidos por "El gil de tu ex" de Santaferia.

Spotify llegó a Chile en diciembre desde 2013, y desde ese entonces se ha consolidado como la plataforma preferida de streaming musical de los chilenos. Es más, desde esa fecha, varios artistas nacionales han logrado potenciar sus carreras gracias a la difusión que ofrece la aplicación, masificando así su arte.

Revisa el listado completo aquí:

Top 35 de artistas más escuchados en Chile desde diciembre de 2013 a abril de 2019:

Ozuna Bad Bunny Daddy Yankee J Balvin Anuel Aa Nicky Jam Maluma Farruko Zion & Lennox Yandel Sebastian Yatra Ed Sheeran Romeo Santos Shakira Wisin Luis Fonsi Coldplay Soda Stereo Don Omar DJ Luian Piso 21 Maroon 5 Reik Paulo Londra Bruno Mars Wisin & Yandel Queen Mambo Kingz Cosculluela Jesse & Joy Becky G Santaferia Calvin Harris Ricardo Arjona The Weeknd

Top 30 de artistas chilenos más escuchados en Chile:

Santaferia Mon Laferte Movimiento Original Cami Los Prisioneros Villa Cariño Moral Distraída Noche de Brujas Los Bunkers Gepe La Combo Tortuga Drefquila Los Tres Paloma Mami Chancho en Piedra Joe Vasconcellos Chystemc Francisca Valenzuela Los Vásquez Gondwana La Ley Shamanes Crew Chico Trujillo Portavoz Lucybell Américo Denise Rosenthal Illapu Ana Tijoux 31 Minutos

Top 20 de cancions más reproducidas de artistas chilenos en el país: