Sanamente: Tratamientos dirigidos en cáncer de pulmón buscan garantizar su recuperación

En un nuevo martes de Sanamente, conversamos con el doctor Mauricio Burotto, director médico del Centro de Investigación Clínica Bradfordhill y Oncólogo de la Clínica Universidad de Los Andes.

En el marco del Día Mundial del Cáncer, el próximo 4 de febrero, indicó que el de pulmón es uno de los más comunes. "Ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a mortalidad", afirmó, expresando que por estos días "estamos viendo el efecto del tabaco en los últimos 30 años, en los pacientes actuales. La segunda causa de muerte en Chile es por cáncer de pulmón y se proyecta que en los próximos años sea probablemente la primera", precisó.

En cuanto a los no fumadores, estos también pueden verse afectados por la enfermedad. Es un mito creer que al no fumar no se corre el riesgo de tenerla. "En uno de cada 4 pacientes, si uno ve la estadística general, el cáncer de pulmón se presenta no habiendo fumado un cigarro en su vida. Y en esos casos hay causas genéticas que provocan el cáncer", reveló el especialista.

"Los cánceres en general tiene subgrupos o familias, que tienen en común el partir en el pulmón, pero que son diferentes en cuanto a su evolución, al posible tratamiento y a las mutaciones específicas que lo generan", agregó el doctor Burotto."Y dentro de esos tumores, hay algunos que tienen mutaciones específicas que pueden ser blanco de terapias biológicas o nuevas".

De hecho, algunas no son tan nuevas, ya que llevan 8 a 9 años en el mundo. Y, son particularmente para estos tumores que se producen en pacientes no fumadores, indicó el facultativo, en los que habitualmente son los que esta mutación aparece y pueden ser atacados por una pastilla que se toma por vía oral y va específicamente a atacar la célula tumoral y tiene mucho mejor respuesta que lo que tradicionalmente se usaba que era la quimioterapia citotóxica.