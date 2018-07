Sanamente: ¿Funcionan los medicamentos para el colesterol en los adultos mayores?

Clínica Mayo

El riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular aumenta con la edad. Tener colesterol alto es un factor de riesgo conocido y muchas personas de más de 65 años toman estatinas, o medicamentos que reducen el colesterol.

El doctor Stephen Kopecky, cardiólogo de Mayo Clinic, dice que las estatinas son provechosas para una gran cantidad de adultos mayores, especialmente aquellas conocidas por tener alto riesgo de enfermedad cardiovascular. No obstante, el medicamento tal vez no sea la mejor alternativa para ese grupo.

¿Debe la gente de 65 años o más tomar estatinas para reducir el colesterol? "Los que más riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular corren son... ¡los ancianos! Por ello, se supuso que sería mejor para ellos tomar una estatina", señala.

Pero Kopecky sostiene que cuando una persona mayor no tiene enfermedad cardíaca, quizás no necesite fármacos para bajar el colesterol.

Las pautas de la Asociación Americana del Corazón dicen que las personas mayores necesitan estatinas cuando se sabe que tienen enfermedad cardíaca, 190 o más de colesterol de la lipoproteína de baja densidad (LDL) o más riesgo.

"Usted puede hacer dos cosas. Una es cambiar su estilo de vida porque fuma, tiene exceso de peso, no come ni frutas ni verduras y tampoco hace mucha actividad física; otra es tomar una estatina. Para mí, es claro. Cambiar el estilo de vida es mucho mejor que solo tomar una pastilla. Muchos pacientes creen que si toman la pastilla, pueden llevar el estilo de vida que quieran, pero eso no es cierto", afirma el doctor.

Kopecky añade que los estudios muestran que las estatinas no funcionan igual de bien cuando alguien tiene malos hábitos alimentarios y es sedentario. Consulte a su médico acerca de si debe o no tomar una estatina.