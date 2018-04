Samsung lanza nuevo celular que no trae conexión a Internet

Un equipo ideal para quienes no quieran saber nada de redes sociales ni tampoco sobre navegar por la red es el que acaba de lanzar Samsung, ya que el modelo Galaxy J2 Pro cuenta con la particularidad de que no puede conectarse a Internet.



El dispositivo está pensando para estudiantes y personas de la tercera edad, puesto que no puede tener acceso a 4G LTE, 3G, 2G, Edge ni tampoco a una red Wi-Fi.



Más allá de los cuestionamientos que varios pueden pensar a la hora de saber para qué serviría el equipo, lo cierto es que cuenta con un sistema operativo Android, además de otras características no menores como una pantalla de cinco pulgadas Súper AMOLED, además de un procesador de cuatro núcleos a 1.4GHZ y dos cámaras: Una trasera de ocho megapíxeles y una frontal de cinco.