Salma Hayek: "Weinstein me amenazó con romperme las rodillas"

La actriz Salma Hayek reveló que el productor Harvey Weinstein la amenazó con romperle las rodillas, incluso que la mataría si rechazaba sus propuestas sexuales. En una conversación con Oprah Winfrey, la artista mexicana afirmó que la experiencia de filmar Frida la dejó "deprimida y paranoica".

Hayek aseguró que Weinstein le dijo a Julie Taymor, la directora de la película Frida, textualmente que "voy a romperle las rótulas", además de insultarla. "Estaba deprimida. Estaba paranoica. Vivía con miedo. Intenté salir, pero no podía", dijo la actriz.

La mexicana indicó que estaba arrepentida de no haber denunciado antes al productor. "Cuando salió la información sobre Harvey, me avergoncé de no haber dicho nada. Pero sentía que mi dolor era tan pequeño en comparación con todas las otras historias. Fui una cobarde", señaló Hayek.