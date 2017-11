Sala habilitada para votar en colegio de Ñuñoa fue llamada "Chris Cornell"

Como suele ocurrir durante las elecciones de cualquier tipo en Chile, el ingenio de las personas se hace presente, como es el caso de lo ocurrido en el colegio José Toribio Medina de Ñuñoa.



Allí, el nombre de una de las salas de votación fue llamada Chris Cornell, en honor al fallecido vocalista de Soundgarden.



De momento no se sabe si fue iniciativa de los alumnos o de los vocales del lugar, aunque no deja de ser un particular gesto en este proceso electoral.