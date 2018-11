Russell Crowe luce drástico cambio de aspecto para rodaje de película

Russell Crowe, famoso por interpretar al protagonista de la película "Gladiador", nuevamente se transformó por completo para dar vida a un personaje.

El ganador del Oscar, protagonizará la serie de Showtime "The Laudest Voice in The Room", basada en el exitoso libro del mismo nombre escrito por Gabriel Sherman.

El rodaje se centrará en la última década del fallecido director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes, quien fue denunciado por acoso sexual por un grupo de colegas de la estación televisiva.





Y para el rodaje de la cinta, el actor tuvo que cambiar radicalmente su aspecto, a tal punto, que luce totalmente irreconocible con su nueva imagen.

Para meterse en la piel de su nuevo personaje, Crowe ha aumentado de peso y ha recurrido al uso de prótesis que le dan más volumen a su cuerpo, además de estar con mucho menos pelo del que acostumbra.

Así se le vio durante el rodaje de la serie en Nueva York interpretando a Ailes