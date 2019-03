El programa Manos al fuego marcó un antes y un después en la televisión chilena, ya que sus conductores ponían a prueba a las parejas que participaban, con el fin de dejar en evidencia a los infieles.

En el espacio, una de las musas favoritas de los televidentes era Anastasia Zimnikova, la joven rusa que con su frase "It's over, guatón" logró conquistar a más de algún chileno.

En conversación con LUN, Anastasia comentó "la gente tiene muy buena memoria. Nunca me olvidó. Muchos de mis seguidores llegan porque me recuerdan de ese capítulo, pero también he hecho otras apariciones", dijo, agregando que tiene más de 40 mil followers en Instagram.

Respecto a su participación en otros programas, la joven apareció en un comercial del 18 de septiembre en 2016, además de reiteradas participaciones en espacios de Canal Vive o Zona Latina.

Zimnikova día a día cautiva a sus seguidores con producidas fotografías que muestran su lado más oscuro. Sobre sus sesiones de foto, Anastasia comentó que con esto quiere desmarcarse de su paso por Manos al fuego, y que "la idea no es solo poner una foto sexy por tener más seguidores, sino que ponerle contenido. Para eso escribo cosas sobre Rusia, cuento qué comemos, cómo somos las mujeres rusas. Hablo de nuestras tradiciones. Así la gente va descubriendo cosas de mí".