Rudy Gobert utilizará zapatillas de One Piece en la NBA

El pívot de Utah Jazz, Rudy Gobert, no ha tenido una de las mejores temporadas de la NBA, pero su rendimiento ha sido suficiente para mantener a su equipo en zona de playoffs.

Sin embargo, el francés de 25 años esta vez no hace noticias por el básquetbol, sino por su afición al anime y, particularmente, por la serie One Piece.

Es por eso que el jugador le pidió al diseñador Kickstradomis un par de zapatillas inspiradas en la producción de Toei Animation.

Ante el anuncio, la propia cuenta de los Utah Jazz bautizó a Gobert como "The Pirate King", ya que la historia creada por Eiichiro Oda relata las aventuras del pirata Monkey D. Luffy y su tripulación en busca de un condiciado tesoro.

.@rudygobert27 is going to be the Pirate King! 🏴💀🏴



