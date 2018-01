Royal Rumble 2018: ganaron los favoritos y las sorpresas marcaron la noche

Alberto Stephens y David Muñoz, ADN

A diferencia de lo que había pasado en años anteriores, el Royal Rumble 2018 dejó con un buen sabor de boca a los fanáticos de la WWE. ADN estuvo en vivo desde Philadelphia siguiendo el evento.

Shinsuke Nakamura en los hombres y Asuka en las mujeres, los favoritos en la previa y de los nombres más queridos por los seguidores de la lucha libre, ganaron ambas batallas reales.

El resto de la cartelera, en tanto, tuvo un desarrollo acorde a lo que la mayoría esperaba: Brock Lesnar, AJ Styles y The Usos retuvieron sus títulos, mientras que Sheamus y Cesaro vencieron a Seth Rollins y Jason Jordan para ser campeones en pareja de RAW.

Stephens: la tradicional pelea masculina tuvo emoción hasta el final, con Balor, Cena, Reigns y el japonés como los últimos cuatro participantes. Se temía que el "Rapero" y el "Perro Mayor" eliminaran a Nakamura, pero el excampeón de NXT logró eliminarlos a ambos para ganarse su boleto a Wrestlemania.



Las sorpresas también dejaron su huella, con los retornos de Rey Mysterio y "The Hurricane" como lo más destacado, además de la eliminación de Sheamus en dos segundos.

Muñoz: Fue sin duda uno de los mejores Rumbles en cuanto a desarrollo. No pareció en ningún momento que los luchadores estuvieran sobrando dentro del ring o bien se echó de menos la presencia de alguna estrella. Todo calzó de acuerdo a lo que iba ocurriendo en el cuadrilátero, y el final con Nakamura, Reigns, Cena y Balor fue un lindo homenaje para todo el "Universo WWE", en cuanto a respetar a quienes el público está apoyando tanto en los programas como en redes y a los rostros que la compañía viene dándoles auge desde hace tiempo.



Quizás me dolió un poco lo ocurrido con Ziggler, porque si bien lo apuntaba como un posible ganador sorpresa, también me choca el hecho de que su papel fue solo de rellenar, siendo que "se fue" hace un tiempo. Tampoco es que su eliminación rápida haya empañado el combate, pero se pudo explotar más.

Stephens: Respecto al combate femenino, lo único criticable fue dejar a las Bellas hasta el final. Su vuelta fue aplaudida, pero no debieron estar por sobre Becky Lynch, Nia Jax y Sasha Banks, también candidatas a la victoria.

Lejos lo más llamativo fue la aparición de Ronda Rousey antes de que terminara la noche, anunciando su llegada a la compañía y que estará en Wrestlemania. Además, hubo varias ilustres de vuelta en el ring: Lita, Molly Holly y Trish Stratus fueron ovacionadas.

Muñoz: Coincido en tu visión de que el final del Rumble femenino tuvo como principal problema la definición. Fue mucho premio para las Bella Twins el que estuviesen en el desenlace y eso se notó con un público algo apagado en ese segmento. Esperaba un cierre con Banks y Asuka, y lamento lo que pasa con Becky Lynch que sigue siendo muy desaprovechada. Lo de Nikki y su vendida por parte del ataque de la japonesa al ser eliminada fue un poco muestra de lo que dije.



Lo de Rousey me genera incertidumbre aún, porque si bien genera interés lo que pueda ser su presencia de aquí a WrestleMania, no tengo la certeza de que pueda ser un aporte sobre el ring. Además, esperaba la confirmación de Asuka vs Charlotte que en el papel es lo más notable de cara al evento más importante de WWE, pero parece que habrá que conformarse solo con el regalo de Nakamura contra Styles.