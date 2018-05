Roseanne culpa a medicamento por exabrupto: "Racismo no es un efecto secundario"

La serie de televisión Roseanne de la cadena ABC en Estados Unidos fue cancelada este martes luego que su protagonista, la comediante Roseanne Barr, publicara un tuit racista donde acusaba a una exasesora de Obama de ser una mezcla de "los Hermanos Musulmanes y El Planeta de los Simios".

En un tuit que posteriormente borró de la plataforma, la actriz se excusó que el tuit racista "fue a las dos de la mañana y estaba escribiendo tras consumir ambien", un fármaco para el sueño llamado zolpidem que en Chile se vende bajo el nombre de Dormilam o Somno.

Lo curioso es que rápidamente la farmacéutica que desarrolla el medicamento, Sanofi, comentó irónicamente en Twitter sin nombrar específicamente a la comediante que "personas de todas las razas, religiones y nacionalidades trabajan en la empresa a diario para mejorar las vidas de personas alrededor del mundo. Si bien todos los tratamientos farmacéuticos tienen efectos secundarios, el racismo no es un efecto secundario de ninguno de nuestros remedios".

People of all races, religions and nationalities work at Sanofi every day to improve the lives of people around the world. While all pharmaceutical treatments have side effects, racism is not a known side effect of any Sanofi medication.