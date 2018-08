Rose McGowan tras denuncia de abuso contra Asia Argento: "Mi corazón está roto"

Rose McGowan, una de las actrices que ha encabezado el activismo #MeToo y las denuncias contra Harvey Weinstein, dijo tener “el corazón roto” luego que se revelara que Asia Argento, otra de las víctimas del productor y rostro del movimiento, pagó para silenciar a un hombre que la acusa de haber abusado de él cuando era menor de edad. La información fue revelada por The New York Times.

"Conocía a Asia Argento hace diez meses. Nuestra similitud es compartir el dolor de haber sido abusadas por Harvey Weinstein. Mi corazón está roto. Continuaré mi trabajo en nombre de las víctimas en todas partes", escribió en su cuenta de Twitter.

I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere.