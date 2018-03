Ya es oficial. Ronda Rousey tendrá su primera gran pelea en la WWE en Wrestlemania, el próximo 8 de abril.

Este lunes, en Monday Night RAW, Kurt Angle reveló que hará dupla con la nueva cara de la compañía, enfrentando a HHH y Stephanie McMahon.

Para terminar el segmento, Angle y Rousey atacaron a la histórica pareja, mandando un mensaje de cara a su combate.

As the GM of #RAW, @RealKurtAngle makes the matches...and he just announced a BLOCKBUSTER for @WrestleMania! pic.twitter.com/hzbLsXv8WM