Romina Zalazar quiere ser diputada: "Me gustaría trabajar con Chile Vamos"

Con 32 años, la exmodelo Romina Zalazar cambió los eventos por los asuntos legales y la ayuda a la comunidad, a través de su trabajo en la empresa Defensa Deudores.

"Di mi examen de grado en enero de 2016 y después hice la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial de Providencia, ahí estuve seis meses", relató la mujer conocida por sus escándalos mediáticos a Las Últimas Noticias.

De ahí se tituló y sacó un postítulo porque pensaba que "los honorarios sin él me parecían casi un insulto, $500.000 por un trabajo de abogado con jornada completa. Derecho es una carrera que te exigió inversión, esfuerzo y disciplina", hasta que llegó a su trabajo actual, donde orienta a aproblemadas personas con sus deudas.

Pero además, en la entrevista confesó que quiere ser diputada. "Me di cuenta de que tenía vocación social para ayudar a la gente, no soy esa abogada que atiende rápido. En un mediano plazo, dentro de los próximos cuatro años, quiero trabajar en la política, porque las políticas públicas han sido mal gestionadas", reveló.

Zalazar además indicó que "mi orientación es por la centro derecha y me gustaría trabajar con Chile Vamos. Tengo un sinfín de ideas en mi cabeza y siento que me la puedo. Sé que se van a reír, no puedo luchar contra los chaqueteros, pero no puedo ser monedita de oro", afirmó.