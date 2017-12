Romina Zalazar manda ofensivo mensaje al votante "de izquierda"

La exfigura de la farándula chilena Romina Zalazar se lanzó en picada a cuestionar a los votantes de izquierda, después de que se confirmara el triunfo de Sebastián Piñera en las segunda vuelta ante Alejandro Guillier.

La noche del domingo publicó un duro mensaje dedicado a quienes lamentaron los resultados de los comicios que se vivieron el domingo pasado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se arrepintiera de lo que había escrito y borró el texto.

Con lo que no contaba Romina es que hubo otros ágiles usuarios de la red social que le hicieron una captura al tuit y lo republicaron.

Tra ello, Zalazar se defendió y mandó otro mensaje a sus críticos en la red social.

En mi Twitter escribo lo que quiero, mis opiniones etc. Al que No le gusta que No me siga, nadie esta obligado Aqui y no acepto que intenten limitar mi derecho. ✌🏽