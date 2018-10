Romina Sáez es marginada de la gira de regreso de Mekano

Luego de la presentación de la gira de regreso del programa Mekano en Maipú, habrá un integrante del "team" que tuvo debut y despedida en esa fecha.

Se trata de Romina Sáez, quien salió del proyecto debido a problemas con la producción. "Ya Romi no va a poner estar con nosotros en esta gira, tuvimos varias conversación y esta fue la decisión final. Intentamos llegar a un acuerdo con ella pero no quiero así que por esta razón, no nos acompañará más", dijo Carlos Sandía, productor del evento, a Mega.cl.

Por su parte, la modelo afirmó con un simple "me echaron, entonces" el hecho, además de lanzar una serie de videos en sus redes sociales donde afirmó que "todo se puede arreglar, menos el cerebro!!!!....el maquillaje nunca cambiara principios o valores!".

En su reemplazo, entrará otra emblemática integrante: la paraguaya Ruth Gamarra, quien poco antes del comienzo de la gira reveló un profundo desencuentro con una de las primeras confirmadas, Rosemarie Dietz.

"Nosotros somos mujeres adultas. Da lo mismo lo que pasó anteriormente", afirmó respecto a su arribo. "Vamos a estar siempre ligadas porque siempre hemos trabajado juntas. Más allá de lo que haya pasado en un carrete, una pelea, etc.. Encuentro linda su entrada pero obviamente la amistad ya no es la misma. La paz y el amor por delante para darle al público lo mejor", expresó también a Mega.cl.