Roman Reigns acabó con el reinado de Brock Lesnar en SummerSlam

En un evento con más puntos bajos que altos, Roman Reigns derrotó a Brock Lesnar en SummerSlam y se convirtió en el nuevo campeón Universal de la WWE. Una lucha que contó con un elemento especial, tras la salida de Braun Strowman, Mr. Money in the Bank, quien indicó que cobraría tras conocerse al ganador de la batalla.



Sin embargo, aquello no ocurrió puesto que el exmiembro de la familia Wyatt fue atacado (casualmente) por el Big Dog con un topetazo, para posteriormente ser masacrado a mansalva por el otrora monarca de UFC.



El final llegó cuando Reigns aprovechó la distracción de Lesnar con Strowman, para aplicarle una certera spear y así poner fin al reinado de 502 días.



A este resultado, se suma otra coronación, como lo fue la victoria de Ronda Rousey, tras aplastar básicamente a Alexa Bliss y alzarse con el título femenino de RAW.



Estos fueron los combates:



Andrade Cien Almas & Zelina Vega derrotaron a Rusev&Lana

Cedric Alexander retuvo el título crucero ante Drew Gulak

Seth Rollins derrotó a Dolph Ziggler y se coronó campeón Intercontinental

The New Day venció a The Bludgeon Brothers por descalificación

Braun Strowman se impuso a Kevin Owens

Charlotte Flair se coronó campeona femenina de SmackDown al vencer a Becky Lynch y Carmella

Samoa Joe venció a AJ Styles por descalificación

The Miz se impuso a Daniel Bryan

Finn Balor derrotó a Baron Corbin

Shinsuke Nakamura venció a Jeff Hardy

Ronda Rousey se coronó campeona femenina de RAW tras vencer a Alexa Bliss

Roman Reigns se consagró campeón Universal al derrotar a Brock Lesnar