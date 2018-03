Romai Ugarte pretende abrir una pizzería y adelantó proyecto en radio

En conversación con Las Últimas Noticias, Romai Ugarte comentó en qué proyectos pretende embarcarse, tras su salida de los medios de comunicación en donde tenía vitrina.



En el diálogo, el reportero señaló que está arrendando un departamento con una de sus hijas y que pretende abrir un negocio vinculado a la gastronomía.



"Tengo en mente y he visto varios locales en Ñuñoa donde instalar una pizzería con delivery incluido. Yo el tema lo conozco (…). Y en las comunicaciones estoy muy entusiasmado con un proyecto en Radio Digital donde espero debutar con un programa", dijo.



Ugarte reconoció eso sí que estar alejado de los medios lo ha hecho echar de menos el rubro, además de que varias personas "me detienen en el supermercado y en las calles para mostrarme su cariño. También me dicen que tengo que volver. Pero estoy tranquilo".