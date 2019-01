Roma y La Favorita encabezan las nominaciones para los premios Oscar

Roma y The Favourite sumaron diez nominaciones cada una para la 91° entrega de los premios Oscar, que se celebrarán el próximo 24 de febrero, en Los Angeles, Estados Unidos.

Las cintas compiten en las categorías más importantes: mejor película, mejor director, actriz de reparto, actriz principal y guion original.

Conoce a todos los nominados en www.oscars.org.

Los postulantes en los apartados más importantes son:

Mejor Película:

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Congratulations to the Best Picture nominees #OscarNoms pic.twitter.com/KF8m9vaM5h