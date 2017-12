Roger Waters vuelve a Chile

El músico inglés Roger Waters regresará a Sudamérica este 2018 con Us + Them, una nueva gira donde repasa los clásicos de Pink Floyd de Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall, junto con canciones de su nuevo álbum ¿Is This The Life We Really Want?.

El músico visitará por cuarta vez nuestro país el miércoles 14 de noviembre en el Estadio Nacional, mismo recinto donde lo hemos visto en sus anteriores visitas: marzo de 2002, marzo de 2007 y marzo de 2012.

"Vamos a llevar un nuevo espectáculo al camino. Será una mezcla de cosas de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd, algunas cosas nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo", aseguró Waters.

La preventa será con un 20% de descuento o hasta agotar el stock de 30 mil tickets disponibles, y luego se dará paso a una venta general en fechas que pronto determinará DGMedios.com con valores que van entre los $44.850 y los 322 mil pesos.