Roger Waters anunció su primer disco con material original en 25 años

Roger Waters anunció su primer álbum de rock en 25 años, el que se llamará "Is This The Life We Really Want?" y estará disponible a nivel mundial el viernes 2 de junio.

El último álbum de estudio de Roger Waters, “Amused To Death” (1992), fue un análisis previo de la cultura popular, explorando el poder de la televisión en la era de la Primera Guerra del Golfo.

El tan esperado nuevo material de 2017 es descrito como "un comentario inquebrantable sobre el mundo moderno y los tiempos de incertidumbre", y sirve como sucesor natural a los álbumes clásicos de Pink Floyd tales como "Animals" y "The Wall".

Este sería el listado de los temas del próximo esperado disco de Waters:

1. When We Were Young

2. Déjà Vu

3. The Last Refugee

4. Picture That

5. Broken Bones

6. Is This The Life We Really Want?

7. Bird In A Gale

8. The Most Beautiful Girl

9. Smell The Roses

10. Wait For Her

11. Oceans Apart

12. Part of Me Died