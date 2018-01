Rodrigo González y su rutina en Olmué: "Haré mierda a los hombres"

El humorista Rodrigo González habló este viernes en Ciudadano ADN sobre su próxima participación en el Festival de Olmué 2018.

Al respecto, el humorista sostuvo que "primero me tocó ir al festival de Viña y ahora lo haré en Olmué, para que vean que mi mundo siempre ha sido al revés".

En esa misma línea, añadió: "Este año se concretó mi ida a Olmué y me pone nervioso, porque yo no hago mucho festival regional, ya que siento que mi show puede ser un poco denso y no todos los públicos a veces encajan".

Sobre su rutina, González contó entre risas que "en esta oportunidad haré mierda a los hombres y me pondré del lado de las mujeres, ya que tengo mi lado femenino bien desarrollado".

"El público será más familiar que en Viña y me estoy preparando bien, aunque me hicieron algunas sugerencias sobre los garabatos, donde con suerte diré dos o tres", concluyó el artista.