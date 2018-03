Rodrigo Díaz sufrió el cierre de su academia de baile en Viña del Mar

El bailarín y exintegrante de Rojo, Rodrigo Díaz, atraviesa un problema con su academia de baile, puesto que la municipalidad de Viña del Mar clausuró el lugar.



El artista conversó con Intrusos, en donde indicó que el incidente se debió a un problema en el aspecto legal, pero que todo estaba resuelto.



"Me pasaron dos partes por no tener patente, la cual ya está. Pedí permiso para ir al juzgado y ese trámite ya se hizo, pero no se informó internamente. Hicieron algo que no estaba en regla", afirmó.



Previo a lo ocurrido, se había rumoreado que el cierre tenía que ver con varios incumplimientos, lo que fue descartado por Díaz.



"No tiene nada que ver. Hay un error de las personas que trabajan conmigo que ya se está solucionando", dijo.