Rodrigo Díaz le envió un amenazador mensaje a Toarii Valantin por su romance con Daniela Castillo

El bailarín Rodrigo Díaz, quien participa como coach en Rojo, el talento no sobra, se refirió al romance de Daniela Castillo con Toarii Valantin, que ha sorprendido a muchos seguidores del programa.

En entrevista con Julio César Rodríguez en Síganme Los Buenos, el coreógrafo contó que no conoce al joven de origen tahitiano, pero de todas formas decidió darle un amenazador mensaje: "Yo quiero que Daniela sea feliz. Si la hace feliz, me va a caer bien. Si la hace sufrir, me va a caer muy mal".

En esa línea, habló sobre su amistad de más de quince años con la cantante, revelando que en su juventud ambos se gustaron cuando participaron en la primera generación de Rojo, Fama Contrafama.

"Si alguna vez nos gustamos con la Dani, ha servido para ser los buenos amigos que somos", dijo Díaz, agregando que nunca formalizaron nada.

Además, confesó que Castillo "es una de las mujeres más lindas que existe en este país".