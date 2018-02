Rod Stewart y su regreso a Chile: "Será un concierto sexy"

Antonio Sandoval, ADN

La portada del disco "Out of Order" (1988) de Rod Stewart, el mismo que contiene éxitos como "Lost in you", "Forever Young" y "My heart can't tell you no" está en la memoria de muchos chilenos, quienes fueron parte del primer megaconcierto que se presentó en nuestro país el 7 de marzo de 1989.

Ante un Estadio Nacional repleto, el cantante británico, nombrado caballero por la corona británica en 2016, marcó sin saberlo un hito dentro de la historia de los grandes espectáculos en este remoto rincón del mundo.

Tras su paso por el Festival de Viña del Mar 2014, donde se convirtió en la gran figura anglo del certamen, Stewart regresa para presentarse por primera vez en un recinto cerrado: el Movistar Arena el próximo 18 de febrero.

Desde Londres, el cantante conversó con ADN y adelantó lo que será parte de su presentación.

¿Cómo se siente volver a esta parte del mundo otra vez?

Estoy muy feliz de volver. Recuerdo que el público fue muy receptivo la última vez que estuvimos allá. Muy vivo y a mí me gusta el público así. Y en unos días más estaremos en Sudamérica, Chiiile.

Eres un artista que nunca ha parado de hacer giras por más de 50 años. ¿Cuál es tu secreto?

Lo disfruto mucho. Es un trabajo maravilloso y siempre es un placer levantarse, cantar y mandar a la gente feliz a su casa. Lo único malo es que tengo que estar lejos de mi adorable esposa y de mis hijos.

Tienes una larga relación con Sudamérica. Tú y tu amigo Ronnie Wood escribieron una canción llamada "Los Paraguayos" (1972) ¿Recuerdas de dónde vino la inspiración?

La escribimos hace mucho tiempo. no lo recuerdo. Pero la primera vez que fuimos allá fue para el Mundial de Argentina (1978). Esa canción la escribí en 1972 o 1973.

Tu catálogo más popular incluye canciones escritas por Cat Stevens, The Persuaders, Van Morrison, artistas de tu generación. Pero hace 20 años cuando lanzaste el disco "When you were the new boys", haciendo covers de nuevos músicos como Primal Scream o Oasis, y alguna de ellas jamán han sido tocadas en vivo. ¿Lo has reconsiderado?

La verdad no me gustó ese álbum. No escogí las canciones. Fue una época mala y floja para mí. Tengo tantas canciones que me gusta cantar y que ahora estoy ensayando.

¿Qué banda de hoy representa mejor el espíritu de los 60?

Los 60 fueron una época única y nunca podrán ser recreados. Ahora estoy trabajando en mi nuevo álbum que está casi terminado y saldrá en mayo próximo.

¿Qué recuerdos tienes de tu primera visita a Chile (marzo 1989). No sé si sabes la importancia que tienen para nuestro país en la historia de los conciertos en vivo…

Fue maravilloso, todo el mundo se sabía las canciones con un perfecto inglés. Fue una noche hermosa y cálida.

Viniste a promocionar el disco "Out of Order", donde destacaba la canción Forever Young. En ese concierto se la dedicaste a tus hijos, y luego, cuando viniste a Viña del Mar (2014) tu hija Ruby la cantó contigo.

Ruby lo ha hecho muy bien. Tiene un contrato de grabación con Sony country y está a punto de lanzar su álbum, así que estaremos en competencia directa.

Sé que eres un gran fan del fútbol y del Manchester United y que recién fichó a Alexis Sánchez…

Sí, es un gran jugador en Gran Bretaña. Creo que es muy tarde para que el ganen la liga.

¿Tienes algún favorito para la Copa del Mundo?

No, creo que serán los mismos, franceses, españoles, italianos o alemanes. Creo que un equipo europeo ganará.

¿Cómo será este nuevo concierto en Chile?

Tendrá mucha energía, muy colorido, muy sexy, maravilloso y cerca de la puesta de sol. Será fantástico.