Rocketman: Cómo matar al destino

La idea de que Elton John tuviera su propia película, en vida, en control y ad portas de su retiro de los escenarios para dedicarse a la crianza de sus hijos, daba para sospechar teniendo como antecedentes directos las últimas cintas que han expuesto a grandes personajes y que han revelado una cruda autocensura en los aspectos más extremos de su historia – adicciones, violencia, maltrato – en pos de una historia que logre ser masiva y "para todo público".

Afortunadamente el propio artista está tan consciente de su pasado y de las consecuencias de sus actos que, tal como lo ha hecho a lo largo de su carrera, tomó todo y lo puso al servicio de la obra. En este caso, una película estupendamente resuelta en su argumento y en el casting elegido, con un Taron Egerton entrando definitivamente al inconsciente colectivo, y en su despliegue de recursos acorde a la estética del inglés: exagerada, colorida y siempre con un piano protagonizando la acción.





En este sentido, funcionan los pasajes de comedia musical, incluso para los que no les gusta tanto el género, como parte de los recursos argumentales de la cinta, logrando decir lo que costaría en una escena convencional y potenciando su intensión dramática sin pasarse a lo abiertamente liviano y empalagoso. Y cómo no, si himnos de la música popular como "Your Song", "Tiny Dancer", la misma "Rocketman", o "I’m Still Standing" son parte de los ingredientes con los que se arma una historia más triste y solitaria de lo que podría esperarse del astro inglés.

Incluso desde el guión queda claro: la historia se trata de cómo destruir lo que el destino te tenía preparado. Sobre cómo tu mundo, tu entorno familiar y tu época te determinan, y el desafío es conjugar el yo con esa fuerza externa que tantas veces resulta opresiva, no sólo en las inclinaciones artísticas o sexuales (como el caso de nuestro personaje), sino en los pequeños detalles de la forma de enfrentar el trabajo o de la lucha de poder a la que casi toda relación humana tiende. Eso es lo que hace de "Rocketman" una película universal por sobre la biografía de un músico con nombre, apellido y de fama mundial.





Elton John parece tener, de nacimiento, una fuerza interna que lo empuja a transformar lo que le tocaba al solitario, pero talentoso, Reginald Kenneth Dwight. Y lo que a ratos parece sugerir la película es que no todos, independiente de su genio artístico o de su personalidad extravagante, logran hacer algo con eso. La verdadera proeza, más allá de los aplausos y los millones, es descubrir cómo canalizarla. Una moraleja que podría parecer de autoayuda, pero que consigue credibilidad a punta de hitos muy bien escogidos entre su infancia, a finales de los años 50’s y sus locos ochentas, donde incluso contrajo matrimonio con Renate Blauel, negando lo que realmente sentía.

Rocketman brilla en su calidad y en el reflejo de lo que siente el artista por sus afectos. Desde la amistad incondicional de su dupla creativa Bernie Taupin (Jamie Bell), hasta la destrucción masiva de su abusivo manager John Reid (Richard Madden), pasando por su familia y por el pequeño "Reggie", su reflejo en la infancia. La película funciona con el legado de su protagonista como pirotecnia emocional y como la fábula de un sobreviviente al prejuicio, el odio y la normalidad, antagonistas no solo en su historia y en su tiempo.