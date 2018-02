Rocío Marengo aseguró que tuvo una salida con Alexis Sánchez

La modelo argentina, Rocío Marengo, contó que tuvo una cita romántica en su momento con el crack del Manchester United y de la selección chilena, Alexis Sánchez.



A través de Juan Pablo Queraltó en La Mañana de Chilevisión, la trasandina expresó que se conocieron a través de un amigo y que incluso el Niño Maravilla la llevó a su casa.



"Sé que hace poco me vio unas historias, no sé si me sigue, pero la verdad es que como yo estoy de novia, perdimos el contacto", sostuvo.



Acerca de cómo se comportó Sánchez, Marengo detalló que el ariete nacional fue amoroso y caballero, en comparación a otras experiencias con deportistas.