Rocco, expareja de Luli, le envió un duro mensaje tras polémica

Rodrigo Rocco, la expareja de Nicole Moreno, ha estado en la polémica luego de su término con la modelo, principalmente por la golpiza que el hermano e hijo de ésta le habrían dado.

Es por esto que la modelo se refirió al tema este viernes en Primer Plano, donde aclaró que su relación con el instructor de zumba era muy tortuosa, y que sus familiares habrían hecho justicia "con sus propias manos".

Sin embargo, Rocco decidió contar su verdad a través de Instagram revelando, mediante una fotografía de las vacaciones que compartió con Luli, que tiene "pena, desilusión y un sinfín de sentimientos me afectan en momentos como este. Uno no termina de conocer a la gente y es impresionante lo que pueden llegar a hacer por dinero", comenzó.

"Estoy en una etapa difícil, pero saldré de esta y obvio el destino se encargará de poner todo en su lugar. He trabajado duro, me he esforzado y sacado la cresta para estar donde estoy, y claramente esto ensucia eso y todo mi sacrificio que, créanme, me ha costado mucho", agregó.

En esa línea, hizo alusión a su romance con Moreno, asegurando que "luché por algo que no valía la pena. Di todo de mí y nadie sabe eso, porque aún piensan que yo me aprovechaba o quería ganar fama, pero no, solo quería ser feliz".

Rodrigo Rocco aprovechó la red social para enviarle un mensajes a sus seguidores, donde indicó que "ahora seguiré luchando y le pido a usted que lee esto… no crea todo lo que sale en tv. Hay más versiones, hay más verdades y hay más que solo salvar un programa de tv y llenarse los bolsillos por ambiciones propias… yo nunca hablo por cuidar lo que tengo, pero me doy cuenta de que nadie más valora ni cuida nada".