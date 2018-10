Robot sexual arrasó en Tinder

Una robot sexual, llamada Harmony, causó furor en Tinder, recibiendo más de 50 likes en la aplicación.

Pero todo es parte de un documento sobre cyborgs, llamado "I Want My Sex Machine", de Jimmy Mehiel, el cual se centra en los burdeles de robot, pero también es una investigación ética sobre las máquinas sexuales y la industria de las citas, informó Daily Star.

El hombre, de 39 años y proveniente de Nueva York, quería ver cuántas personas estarían dispuestas a salir con Harmony, donde de los 57 match, 25 dijeron que no, 17 dijeron que sí y 15 respondieron tal vez.

El perfil de la "mujer" decía: "Hola, soy una robot anatómicamente correcta y sexualmente capaz con la IA (inteligencia artificial) más avanzada disponible. Estoy en Tinder para averiguar si los chicos están interesados en mí", escribió el documentalista.

World’s first sex robot on Tinder gets shocking response – 56% would do THIS with a cyborghttps://t.co/lRrRJdJw10 pic.twitter.com/2OLdkJ5hE7