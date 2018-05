Robbie Williams vuelve a Chile después de 12 años

El cantante Robbie Williams volverá a Chile, con su The heavy entertainment show tour, después de doce años de su última actuación en el país.

El británico regresará a fines de este año, en una fecha que será especificada en las próximas semanas, de acuerdo con el sitio oficial del músico.

La gira del ex Take That por Sudamérica incluye paradas en el Personal Fest de Asunción, Paraguay, (8 noviembre) y de Buenos Aires, Argentina, (10 del mismo mes).

El último concierto de Williams en Chile fue en el Estadio Nacional, en 2006. Dos años antes, participó del programa Mucho Lucho, animado por Luis Jara, y abandonó antes de que comenzara a ser grabada, en un incidente confuso relacionado con el inglés del chileno.