Robbie Williams generó sentimientos encontrados en su participación como protagonista de la obertura del Mundial.

Cantando clásicos como "Let Me Entertain You", "Feel", "Angels", a dúo con la soprano Aida Garifullina, y "Rock DJ", el artista que viene a Chile el 5 de noviembre y que se presentará en el Movistar Arena, se movió por todo el estadio Luzhniki e incluso se dio el lujo de levantar el dedo de en medio en plena transmisión.





