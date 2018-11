Rihanna aclaró que le molesta que Donald Trump utilice sus canciones en discursos

Rihanna se suma a la extensa lista de artistas que se oponen tajantemente a que su música sea utilizada en los mítines realizados por Donald Trump.

La cantante de barbados se enteró de esto gracias al analista político Philip Rucker, quien le escribió vía Twitter que su canción "Don't Stop the Music" estaba siendo ocupada en el acto electoral que el presidente de Estados Unidos estaba celebrando en una ciudad ubicada en Tennesse.

It’s been said a million times, but here’s a million and one — Trump’s rallies are unlike anything else in politics. Currently, Rihanna’s “Don’t Stop the Music” is blaring in Chattanooga as aides toss free Trump T-shirts into the crowd, like a ball game. Everyone’s loving it.

Tras el aviso, la respuesta de Rihanna no se hizo esperar y señaló:"No por mucho tiempo... Ni yo ni mi gente estaremos nunca en uno de esos patéticos actos. Muchas gracias por el aviso, Philip!".

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ