Ridley Scott habló sobre la decisión de sacar a Kevin Spacey de su película ya terminada

El director Ridley Scott se refirió por primera vez a su decisión de reemplazar a Kevin Spacey por Christopher Plummer en la película "All the money in the world", cuando ya estaba terminada y con fecha de estreno programada (22 de diciembre), en medio de las acusaciones de acoso sexual en contra del doble ganador del premio Oscar.

El cineasta explicó que, apenas se enteró de la primera denuncia en contra del protagonista de House of Cards, el 29 de octubre, comenzó a meditar qué hacer con su trabajo. Finalmente, tomó una determinación: “No puedes tolerar ningún tipo de comportamiento como ese. Y afectará la película. No podemos permitir que la acción de una persona afecte el buen trabajo de todas estas otras personas. Es así de simple“, dijo en una entrevista a Entertaiment Weekly.

Inmediatamente, acudió a Christopher Plummer para filmar las escenas de Spacey. También se sumaron los otros protagonistas, Michelle Williams y Mark Wahlberg.

"Volé a Nueva York y me encontré (con Plummer) y él dijo que sí. Entonces tuvimos que descubrir si todos los demás estarían disponibles para encajar en estos nuevos días de rodaje. Milagrosamente, lo estuvieron. Antes de que puedas tomar la decisión, tienes que hacer estas rápidas llamadas telefónicas, no a los actores directamente, sino a los agentes, diciendo que existe la posibilidad de hacer filmaciones extras", explicó.

La actriz Michelle Williams también se refirió a la decisión de Scott. "Estoy muy orgullosa de ser parte de esto; todos estamos aquí para Ridley. Cuando surgió esta idea, inmediatamente comencé a sentirme mejor. Esto no hace nada para aliviar el sufrimiento de las personas que Kevin Spacey afectó muy personalmente, pero es nuestro pequeño acto de intentar corregir un error. Y envía un mensaje a los depredadores: ya no puedes salirte con la tuya", dijo.

Este miércoles, en un spot para la televisión, se conocieron las primera imágenes de Plummer en el rol de Spacey.