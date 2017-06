Ricky Martin interpretará su primer personaje gay en "The Assassination of Gianni Versace"

“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” tendrá entre sus protagonistas a Ricky Martin, quien interpretará al novio del malogrado modisto, su primer rol gay desde que asumió públicamente su condición sexual en 2010.

“Es especial, porque estoy hablando de parte de un montón de gente que no es escuchada”, dijo el cantante a Entertaiment Weekly.

“Hay una escena donde Gianni se cae en la playa, yo lo toco y él me dice ‘No me toques, ¡Paparazzi! Eso me llevo ocho años atrás, cuando todavía no salía del clóset, y me emocionó”, agregó.

Martin también tendrá su primera escena de sexo en “The Assassination of Gianni Versace”. “Pensé que iba a ser más incómodo. “El exhibicionismo fue repentino y de un momento a otro estaba desnudo enfrente de 20 personas del equipo y otro actor que había conocido el mismo día. No estaba para nada nervioso. Al contrario, estaba preparado para hacer lo que había que hacer”, dijo.