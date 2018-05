Ricardo Arjona: Si una víctima no denuncia a tiempo un acoso o abuso sexual, se hace cómplice

Una declaración que varios sectores catalogaron de desafortunada tuvo el cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, con respecto a los últimos casos de acoso y abuso sexual que se han destapado en diversas latitudes.



En diálogo con El País, el intérprete de "Mujeres" consideró que las víctimas también tienen su responsabilidad a la hora de no acudir a la justicia en este tipo de incidentes.



"Tarde o temprano deberá someterse a la gente que no declara este tipo de cosas a tiempo. Estoy diciendo una barbaridad, pero una persona que no declara a tiempo, con todo el trauma, con toda la psicología que se menciona, se hace un poco cómplice de lo que el tipo sigue haciendo durante el tiempo que no se habló", sostuvo.



Arjona profundizó su visión señalando que si una mujer que fue maltratada denuncia luego de 20 años "ya es muy tarde".



"Debería existir una obligación de denunciar el maltrato inmediatamente, no 10 años después. Y esto es una cuestión bastante personal porque todo lo demás es una especulación. El que no denuncia, permite", dijo.