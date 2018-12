Rey Mysterio y Andrade Cien Almas se robaron el show en la visita de la WWE en Chile

Con un lleno prácticamente total en el Movistar Arena, la WWE tuvo otra jornada exitosa en Chile, en donde brillaron varios luchadores y destacaron también algunas peleas de una cartelera que, eso sí, no estuvo tan potente como en otras ocasiones.



Quizás el combate más interesante fue la pelea entre Rey Mysterio y Andrade Cien Almas, que tuvo como ganador al primero, y que cuyo desarrollo contó con momentos emotivos como la mención final al desaparecido Eddie Guerrero.



Otra pelea de muy buen nivel fue la que tuvieron Buddy Murphy con Gran Metalik, en donde el campeón crucero retuvo su título.



Por contraparte, los eventos principales de Ronda Rousey vs Nia Jax y Seth Rollins vs Dean Ambrose terminaron en descalificación, pero dejaron metidos a un público que se retiró contento del Movistar Arena.