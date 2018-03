Revive la entrevista de Daniela Vega en Agenda de Género

En abril de 2017, con Una Mujer Fantástica recién estrenada y la nominación a un Oscar como mejor película extranjera sólo en sueños, Daniela Vega conversó con Lucía López, en el programa Agenda de Género.

En la oportunidad, la actriz contó cómo enfrenta la curiosidad de la gente sobre qué significa ser transexual en Chile.

“No me molesta compartir parte de mi vida para graficar un poco cómo construí mi identidad”, explicó.

“No creo ser referente, ni ícono ni puntal de ninguna cosa. Me siento súper en conexión conmigo misma y hago obras de arte para la gente. Pero mi transición me pertenece. Lo hacía, o me volvía loca, o me mataba”, agregó.