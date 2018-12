Revista Billboard elogia 'No te enamores de mí', la nueva canción de Paloma Mami

Paloma Mami, la chilena de 19 años, es una de las artistas nacionales más exitosas del último tiempo con apenas dos canciones.

Todo comenzó en julio cuando lanzó "Not Steady", su primer single que revolucionó a los chilenos y que se potenció luego de su polémico paso por el regreso de Rojo.

Ahora, con el estreno de "No te enamores de mí", Paloma Castillo volvió a causar furor en todas las plataformas digitales y redes sociales a solo horas de su publicación. Es más, en menos de 24 horas, la joven acumuló más de dos millones de visitas en YouTube (en la actualidad cuenta con 5,4 millones).

Es por esta razón que la revista musical Billboard la reconoció dentro de un listado en el que destacan a algunos artistas de la semana, donde aparece Paloma Mami y su más reciente canción.

El texto que elogia su corta carrera dice: "El 2019 está llegando lleno de fuerza con una nueva ola de talento de mujeres en la música. He aquí, Paloma Mami, una artista emergente de Chile que ha encantado a los amantes de la música, una canción a la vez, con sus infecciosos temas. Lanzando su nuevo sencillo y video bajo Sony Music Latin, Paloma Mami presenta 'No te enamores de mí', un pegajoso trap latino que te dice exactamente cómo es la cosa: 'no te enamores de mi'".