El humorista cubano Bonco Quiñongo debutó en la Quinta Vergara con gran recibimiento por parte del público, llevándose ambas gaviotas.

Obviamente, las reacciones también se dejaron ver en Twitter, donde decenas de usuarios realizaron los memes respectivos a la rutina del cubano.

Revisa los mejores aquí.

Como que a alguien me recordó con esa sonrisa #BoncoQuinongo #Viña2019 pic.twitter.com/YDqaKFGDUA

No me gusta este tipo de humor negro... #Viña2019 #BoncoQuinongo sin gracia pic.twitter.com/RL4KhaXVQQ

No se si reír o llorar #BoncoQuiñongo pic.twitter.com/oMPczrouzK

Si no me dan gaviota, me los voy a " pichulear" a todos!! #BoncoQuinongo #Viña2019 #Viña19xFOX pic.twitter.com/HcPzgSqKwX