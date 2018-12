Durante las últimas horas fue liberado un teaser que muestra la próxima película de Pokémon, Memtwo Strikes Back Evolution.



El adelanto se conoció luego de que se presentara el blu-ray de la cinta Pokémon the Movie: The Power of US, que contenía dicho registro.



Se espera que la nueva película Memtwo Strikes Back Evolution se estrene en julio de 2019.