Revelan supuestos mensajes íntimos entre Alexis Sánchez y Flavia Medina

El programa "Intrusos" de la Red reveló unos supuestos mensajes que Alexis Sánchez le habría enviado a la ex chica reality Flavia Medina hace más de un año, momento en que aún se encontraba siendo pareja de la actriz Mayte Rodríguez.

"Disculpa bebé, pero se me complicó. Veré que hacer para que no te enfades conmigo disculpa, bebé, pero se me complicó. No fue la intención, solo que estaba la familia aquí, cosita hermosa", fue parte del mensaje que le mandó el delantero a la modelo.

Además, el medio revela que debido a esta situación, Flavia se habría molestado porque el tocopillano no llegó al segundo encuentro entre ambos y habría expuesto esta cercanía a sus amigas, quienes filtraron los mensajes que enviaba el ariete.

De todas formas, Alexis le siguió escribiendo a la argentina diciéndole constantemente "te quiero ver", pero no lo habría tomado más en cuenta después de la situación expuesta anteriormente.

Ahora, la ex participante de "Doble Tentación" habría retomado su relación con Abraham García.