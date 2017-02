Revelan qué fue lo que pasó con Jar Jar Binks

Una de las grandes preguntas que se realizan los fans de Star Wars tiene que ver con uno de los personajes más cuestionados de la saga: ¿Qué fue lo que pasó con Jar Jar Binks?



Después de su presencia desastrosa en la Amenaza Fantasma, la figura del Gungan (su raza en la Guerra de las Galaxias), cada vez fue menor su presencia durante las películas y en el universo mismo de la serie, por lo que la incertidumbre sobre su destino no estaba resuelta, hasta ahora.



Esto porque un pasaje de la novela “Star Wars Aftermath: Empire’s End”, escrito por Chuck Wendig y que ocurre entre Return of the Jedi y The Force Awakens, revela lo que ocurrió con Binks (según Mashable).



En vista de que propuso la ley de poderes de guerra (que debilitó a la República y permitió ayudar la creación del Imperio), el Gungan decidió autoexiliarse y se dedicó a hacer reír a los niños con shows callejeros. En pocas palabras, Jar Jar Binks terminó siendo un payaso:



Este es el diálogo en la novela que da cuenta del encuentro entre el personaje y un pequeño refugiado llamado Mapo en las calles de Naboo (CONTIENE SPOILERS):



- Meesa Jar Jar, dice el payaso cuando Mapo se presenta



-Jar Jar hacer algunos uh-oh errores”, el Gungan dice, explicando por qué no es deseado en ningún lugar. “(Desa hisen) Naboo piensa yo ayudar al uh-oh imperio”. Mira a la distancia, sugiriendo que sabe más de lo que dice.