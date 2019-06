Revelan nuevo afiche y fecha de estreno de la cuarta temporada de My Hero Academia

My Hero Academia regresará a nuestras vidas el próximo 12 de octubre con su cuarta temporada, y aunque aún falten más de cuatro meses para su estreno, Bones, el estudio a cargo lanzó un nuevo afiche promocional.

En dicha imagen podemos ver a Deku, Sir Nighteye y Miko, mientras que a lo lejos se ve a Overhaul y Eri, quienes marcarán estos nuevos episodios.

Recordemos que la cuarta temporada de Boku no Hīrō desarrollará el arco de las pasantías escolares, en la que Midoriya conocerá a Nighteye, excompañero de All Might.