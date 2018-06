Revelan los planes que tenía George Lucas para continuar Star Wars

En una entrevista para el libro que acompaña a la serie James Cameron's Story Of Science Fiction de AMC, George Lucas reveló los planes que tenía para los episodios VII, VIII y IX si Disney no hubiese adquirido LucasFilm en 2012.

"En las siguientes películas íbamos a introducirnos en el mundo microbiótico. Pero hay este mundo de criaturas que operan de manera diferente a nosotros. Se llaman los Whills. Y son los únicos que pueden controlar el universo. Se alimentan de la Fuerza", dijo.

"Si hubiese tenido la compañía, lo habría hecho. Por supuesto, muchos fans lo habrían odiado, como La amenaza fantasma, pero al menos la historia de principio a fin habría sido contada", agregó.

As far as I've seen, these are the first specifics George Lucas has shared about what his vision of Episodes 7-9 would have been. This comes from @insighteditions awesome companion book to "James Cameron's Story of Science Fiction series" on AMC: pic.twitter.com/Wtlw8zlrqv